Speváčka Zdenka Predná (38) a muzikant Oskar Rózsa (48) tvoria pár dlhé roky. Spojila ich láska k hudbe, a tak niet divu, že ich ratolesti dostali do vienka veľký hudobný talent.

Príkladom je syn Eliáš, ktorý má teraz 5 rokov a už sa predvádza na veľkých pódiách. Potvrdilo sa to na nedávnom koncerte v Trnave, kde po boku otca, uznávaného hudobníka, predviedol neuveriteľný výkon na saxofóne. Pre malého umelca to však nie je žiadna premiéra, rodičia ho totiž brávajú na koncerty od útleho detstva. „Prvý koncert už v troch rokoch,“ napísala Zdenka k fotke, kde vidno, že sa dvojročná prax na Eliášovi podpísala a na pódiu je už ako doma. Treba uznať, že to majú proste v krvi.