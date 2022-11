Finále ako sa patrí! V obľúbenom seriáli zahviezdi svetoznámy topmodel: Nečakané priznanie fešáka

Vo svete modelingu je už ako doma, no pri natáčaní seriálu po boku Tomáša Maštalíra pociťoval obrovský stres. Slovenský topmodel, hviezda svetoznámych kampaní a prehliadkových mól Miroslav Čech, sa objaví vo finálnej epizóde Pána profesora. Ako však sám priznal, aj napriek bohatým skúsenostiam pred objektívmi a kamerami to nebola prechádzka ružovou záhradou. Ako to celé dopadlo? To uvidíte už v utorok o 20:30 vo finálnej epizóde 13. série Pána profesora na Markíze.