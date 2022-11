Je to už viac ako šesť rokov, čo sa bývalý hokejový obranca Ľubomír Višňovský rozlúčil s bohatou hokejovou kariérou. Počas tej reprezentoval Slovensko na desiatich svetových šampionátoch a štyroch olympiádach a tak si dnes užíva zaslúžený hokejový dôchodok v kruhu rodiny a manželky Katky. S tou sa ruka v ruke objavil v známom klenotníctve a tak sme boli zvedaví, či je Višňovský veľkorysým manželom a na čom si ulietava on sám. Prezradil však aj to, čo má pre neho najväčšiu hodnotu!