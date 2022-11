Nagy sa dostal do konfliktu s fanúšikmi: Tak tí mu teda pekne naložili! Kritika, aká sa bežne nevidí

Melie z posledného?! Spevák Peter Nagy (63) pôsobí na hudobnej scéne už 37 rokov. Za toto dlhé obdobie dokázal nahrať veľa hitov, pričom niektoré z nich doslova zľudoveli. Umelec naďalej spieva, tvorí a ešte donedávna sa tešil z vrtkavej priazne fanúšikov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Mnohí z nich sú však v poslednom období čoraz viac kritickí a dávajú to Petrovi poriadne najavo. Naposledy mu jeho obdivovatelia vyčítali, že na koncertoch pôsobí unavene, akoby vystupoval doslova nasilu a z povinnosti. Peter na kritiku zareagoval slovami, ktoré viacerých zaskočili. So svojim fanúšikmi sa dostal doslova do konfliktu.

Vyčerpaný a otrávený? Peter Nagy zasvätil celý život hudbe a ani pár rokov po 60-ke nelení a s gitarou a mikrofónom brázdi kultúrne domy a haly po Slovensku a Česku. Nedávno odohral koncert u našich susedov v pražskom Divadle Hybernia. Podľa viacerých fanúšikov však jeho vystúpenie nebolo to pravé orechové a hudobník predviedol len zlomok toho, na čo sú u neho zvyknutí.

„Musím povedať, že to bol zatiaľ suverénne najhorší koncert, aký som videla. Je mi ľúto, že to musím skonštatovať,“ uviedla na margo koncertu fanúšička Hana. „Mám výhrady voči Petrovi, čo sa týka toho divného správania. Pôsobil, ako keby ho to tam už nebavilo a miestami na mňa pôsobil vyslovene otrávene. Vzhľadom na vysokú cenu lístkov budeme zvažovať, či sa ešte niekedy objavíme na podobnom koncerte,“ dodala sklamane jeho obdivovateľka, no ani tu však výpočet problémov nekončí a Hanka sa nakoniec zverila aj zo sklamania, ktoré prišlo v čase, keď sa Nagy arogantne vyparil.