Lucka Bílá prichádza opäť na Slovensko: Magický koncert vás naladí na tú správnu vianočnú atmosféru

Diva českej pop music, 20-násobná zlatá slávica, Lucie Bílá, opäť prichádza na Slovensko! S nami môžete vyhrať lístky na jej magický vianočný koncert!

Lucie sa opäť po niekoľkých mesiacoch vracia na Slovensko. Tentokrát Lucka poteší fanúšikov koncertom, ktorý sa bude niesť v magickej atmosfére. Bíle Vánoce Lucie Bílé vás naladia na tú správnu sviatočnú náladu.

Už čoskoro speváčka spolu s Petrom Maláskom, ktorý sa postará o klavírny doprovod, vystúpi v Košiciach (29.11), Michalovciach (30.11) a v Lučenci (1.12), a s Novým Časom môžete na tento nezabudnuteľný zážitok vyhrať vstupenky. Do Košíc získa vstupenky pre 2 osoby 1 šťastlivec a na koncert v Michalovciach a v Lučenci môžu vstupenky pre 2 osoby získať až dvaja z vás.

Získať vstupenky môžete, ak v komentári pod príspevkom na facebookovom profile Nového Času označíte niekoho, s kým by ste si koncert užili najviac. Do komentára napíšte i to, či máte záujem o lístky v Košiciach, Michalovciach alebo v Lučenci. Výhercov vyberieme 27. novembra.

Vďaka svojmu mimoriadnemu talentu, humoru, bezprostrednému vystupovaniu, ale aj empatii a ochote pomôcť tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú, sa Lucie radí medzi najpopulárnejšie a najobľúbenejšie osobnosti tejto krajiny. Je mnohonásobnou držiteľkou prestížnych ocenení - televíznych Cien TýTý, Českého slávika, Cien akadémie populárnej hudby (predtým Gramy) a mnohých ďalších.