Koho tipujú na celkového víťaza MS v Katare naše celebrity? Tento tím je pre mnohých nadšencom horúcim favoritom

Slovensko sa síce na tohtoročný šampionát nekvalifikovalo, avšak skutoční futbaloví fanúšikovia si ho rozhodne ujsť nenechajú. Zaujímalo nás, komu budú v Katare držať palce známi športoví nadšenci z radov celebrít a koho tipujú na celkového víťaza.

Martin Malachovský (54)

Má viac favoritov

Operný spevák patrí k veľkým futbalovým nadšencom. „Na majstrovstvá sveta sa, samozrejme, teším. Konečne budem môcť v televízii pozerať okrem depresívnych správ aj niečo, čo ma baví a čomu fandím.“ Martin má viac favoritov.

„Popri tých klasických, ako sú Francúzsko, Nemecko, Anglicko a Španielsko, či mimo Európy Argentína a Brazília, budem najviac fandiť Belgicku a Francúzsku. Hrajú futbal, ktorý sa mi páči. Prekvapiť môže aj niekto z Afriky.“ Komu by prial celkové víťazstvo? „Veľmi by som sa tešil, ak by to bol niekto z dvojice Belgicko - Francúzsko.“