Česko Slovensko má talent odštartuje semifinále: Veľké technické problémy!

Napínavé semifinále talentovej šou Česko Slovensko má talent dnes odštartuje v plnej paráde.

Podľa informácií Nového Času však produkcia rieši vážne problémy technického charakteru.Bez nej je ich svetelná šou úplne stratená a je otázne, či sa televízii podarí do štartu vážny problém vyriešiť.

Je to tu! Očakávané semifinále šou Česko Slovensko má talent sa odohrá už dnes večer a všetci sú vo veľkom napätí. Najväčšiu nervozitu však pociťujú súťažiaci. Brány veľkého finále už totiž majú na dosah ruky. Je jasné, že by sa tam chcel dostať každý, no miesta pre finalistov sú nekompromisne obmedzené.

Ohrozený favorit

Jedným z favoritov tohtoročného Talentu je umelecká skupina Pyroterra, ktorá na kastingu všetkých uchvátila. Ich kombinácia svetelnej LED šou a grafického umenia, sprevádzaného pútavou hudbou, boli hotovou pastvou pre oči. Už v predošlom kole si vyžiadali standing ovation a jednohlasný postup do semifinále od celej poroty. Teraz je však otázne, či sa im vôbec podarí vystúpiť aj druhýkrát. Hapruje totiž dôležitá technika.

Ich vybavenie sa nedokáže spojiť s technikou bratislavskej Incheby a počas skúšok im vystúpenie ani raz nevyšlo. Preto je aj teraz, pár hodín pred štartom, nejasné, či sa tieto problémy budú dať vyriešiť a ak aj áno, či to technika zvládne počas ich pútavého vystúpenia v priamom prenose. Všetci zainteresovaní sú preto ako na ihlách a členovia skupiny len dúfajú, že sa im napokon podarí predviesť ich číslo, ktoré by im mohlo priniesť aj vytúžené víťazstvo.