Syn Petra Batthyányho otvorene o vzťahu s otcom: Nehovorím, že mi v živote nepomohol, ale...

Pred 25 rokmi sa manželom Dagmar (56) a Petrovi (56) Batthyányovcom narodil syn Matúš a nikto nevedel s istotou povedať, aký bude ďalší osud chlapčeka. Narodil sa totiž v šiestom mesiaci tehotenstva a vážil necelý kilogram. Dnes je z neho sympatický mladý muž.

Študoval na 8-ročnom gymnáziu, kde sa špecializoval na diplomaciu, jazyk a golf. Po piatich rokoch prestúpil na umeleckú školu - odbor priemyselný dizajn. Neskôr sa venoval fotografii, z tohto odboru maturoval. Aktuálne študuje včelárstvo. "Lebo keď vyhynú včely, vyhynie život na Zemi," vraví budúci medár.

Matúš, prekáža vám, že v niektorých veciach ste limitovaný?

To, že som sa narodil skôr, so sebou prináša isté obmedzenia, ale ja to vlastne nemám s čím porovnávať. Keď slepec od narodenia nevidí, nemá s čím porovnávať. Poznám dosť veľa ľudí, napokon, mal som aj spolužiakov, ktorí sa narodili v termíne a mali viac problémov než ja. V škole som mal úľavy, pretože som niektoré veci nestíhal v časovom limite, a to bol najväčší problém. Odkedy si pamätám, mama so mnou pracovala až do maturity, každý jeden deň. Pomáhala mi so školským učivom, robila so mnou mentálne tréningy v rámci neoplasticity mozgu, ako zvládať jednotlivé situácie, atď. V podstate sa pokúšala, a aj sa jej to hádam z veľkej časti podarilo, odstrániť alebo zmierniť moje dysfunkcie.