I.vicemiss Slovensko 2020 Viktória Podmanická už čoskoro odletí do Tokia na svetovú súťaž Miss International 2022. Po dvoch rokoch prekladania súťaže kvôli pandémii koronavírusu sa tak krásna brunetka popasuje o titul najkrajšej ženy, ktorá bude zvolená spomedzi 69 delegátok. Prípravy sú tak v plnom prúde a Viktória nič nenecháva na náhodu. Prezradila nielen to, ako vyzerá príprava na svetovú súťaž, no aj to, prečo na ňu cestuje sama.