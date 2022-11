Belešovej japonská láska trvá už 20 rokov: Ukázala fotku zo svadby! Krásna nevesta

Netradičná rodina, ale o to viac milovaná! Ubehli viac ako dve desiatky rokov, čo herečka Oľga Belešová (57) stretla lásku svojho života.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Slovo dalo slovo, ruka ruku a umelkyňa si Japonca Masahika Shirakima (57) zobrala v čase, keď si už myslela, že zostane celý život sama. Nakoniec sa aj na ňu usmialo šťastie a bol to ten pravý.

Oľge to s Masahikom klape do dnešného dňa, a to ešte lepšie, ako za mladých čias. „Sme 20 rokov svoji. Prešli sme za ten čas spolu mnohými úskaliami. Až teraz je to najlepšie,“ uviedla aj po rokoch stále zamilovaná Oľga. Aj keď je ich manželstvo bezdetné, herečka je v živote spokojná a na svojho muža nedá dopustiť.