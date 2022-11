Slovenská herečka prehovorila o druhom bábätku: Rozrastie sa jej rodinka?!

Herečka a speváčka Dominika Kavaschová sa pred rokom a pol stala mamou malej Mai, ktorú vychováva s partnerom Danom Fischerom. Pracovné ponuky tak dostali stopku a všetok čas sa Dominika rozhodla venovať svojej malej princeznej. To sa však čoskoro zmení, nakoľko usmievavú brunetku čakajú veľké plány. A vyzerá to tak, že do nich patrí aj rozšírenie rodinky, herečka prehovorila o druhom dieťatku!