Róbert Vittek zaspomínal na vrchol kariéry: Prezradil, čo sa dialo v Juhoafrickej republike! Na toto nikdy nezabudne

Bývalý futbalový kanonier Róbert Vittek (40) si s nami pred štartom svetového šampionátu zaspomínal na jediné vystúpenie slovenského futbalu v samostatnej ére na MS 2010, kde zažiaril so štyrmi gólmi. Prezradil aj to, koho favorizuje na celkového víťaza turnaja, prečo náš futbal upadá a reč bola aj o medzinárodnom štúdiu, ktoré pred pár dňami úspešne dokončil.

Čo si myslíte o dejisku majstrovstiev sveta v Katare a turnaji hranom v netypickom zimnom období?

- Vieme, že okolo voľby tohto dejiska i obdobia jeho uskutočnenia bolo veľa pozitívnych a negatívnych reakcií, dokonca museli padnúť aj nejaké funkcionárske hlavy. Navyše, všetky súťaže na svete museli tomu prispôsobiť aj svoj kalendár. Na druhej strane však treba povedať, že ide o majstrovstvá sveta vo futbale, čo je fenomén na celom svete. Pozitívom bude aj to, že fanúšikovia budú môcť vidieť hráčov v top forme, pretože keby bolo MS v lete po sezóne, tak všetci už takpovediac melú z posledného. A taktiež si myslím, že organizačne bude podujatie pripravené perfektne. Spolu s olympiádou je futbal najsledovanejšie podujatie na svete a očakávam, že to bude veľkolepé.

Chystáte sa do Kataru?

- Priznám sa, že pôvodný plán bol, že pôjdem do Kataru ako fanúšik futbalu a spojím to s dovolenkou v Dubaji, ale napokon som z tohto výletu upustil. Je to aj kvôli pracovnej vyťaženosti, takže zápasy budem pozorne sledovať doma z gauča a už sa neviem dočkať štartu šampionátu.

Neplánovali ste ísť na podujatie pracovne a možno aj pozrieť nejaké poten­ciálne posily pre bratislavský Slovan, kde od septembra pracujete ako riaditeľ pre medzinárodne vzťahy?

- Vôbec o tejto možnosti nebola debata a navyše na majstrovstvách sveta sú top hráči, ktorých si Slovan nemôže dovoliť z finančnej stránky získať.

Komu držíte palce, respektíve kto podľa vás bude majstrom sveta?

- Dobrému futbalu, ale mám rád nemecký a francúzsky štýl. Obe reprezentácie sú turnajové mužstvá, takže budú patriť medzi hlavných favoritov. Samozrejme, netreba zabúdať na Brazíliu či Argentínu. Ako však býva zvykom na takýchto vrcholných podujatiach, tak vždy nejaká krajina prekvapí, takže som zvedavý, kto to bude tentoraz. Navyše, pre veľké hviezdy ako Ronaldo či Messi to bude posledný šampionát, takže tieto MS môžu napísať zaujímavý príbeh.

V roku 2010 premiérovo štartovali v Juhoafrickej republike na majstrovstvách sveta aj Slováci, ako na tento turnaj spomínate?

- Mám iba tie najkrajšie spomienky. Aj keď možno nie všetko bolo ideálne, ale v hlave ostanú iba tie pozitívne veci. Bol to jednoznačne nielen pre mňa, ale aj pre celý slovenský futbal najväčší úspech v samostatnej ére. Vtedy bol náš futbal na vrchole. Ja osobne som strelil štyri góly, dva proti majstrom sveta Talianom, čo sa nestáva každý deň a ľudia mi dodnes za to ďakujú, keď ma stretnú. Určite som dal v kariére aj krajšie góly, ale tieto ostanú navždy výnimočné, pretože boli na majstrovstvách sveta.

Aj si ešte občas pustíte tie zápasy na videu?

- To nie, nie som zase taký narcis. Ale vždy, keď sa blíži takéto vrcholné podujatie, tak sa to v médiách spomenie, zábery sa ukážu a keď to vidím, tak mám aj teraz zimomriavky.

Okrem futbalu, čo vám ešte utkvelo v pamäti zo spomínaného turnaja?

- Absolvovali sme s tímom počas voľna rôzne výlety. Nezabudnem na exkurziu na safari, boli sme na golfe a najväčší zážitok bola tá atmosféra na štadiónoch. Dodnes počujem v ušiach zvuk vuvuzely, ktorá pripomínala letiaci roj včiel (smiech).

Róbert Vittek nám v rozhovore prezdail i to, čo si myslí o súčasnom futbale na Slovensku. Na futbalovom dôchodku je už 3 roky a porozprával nám o tom, čomu sa venuje teraz. Viac sa dočítate v Novom Čase Víkend.