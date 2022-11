Slovenský hudobník ovládol pódiá v New Yorku: Úspech, akým sa nemôže pýšiť hocikto

Bubeníka Martina Valihoru (46) by sme mohli nazvať aj slovenským hudobným pokladom.

Patrí medzi našich najúspešnejších muzikantov a jeho hudobné umenie oceňujú aj uznávané kapacity zo zahraničia. To, že jeho talent je svetových rozmerov, opäť potvrdil až v ďalekom New Yorku. Tam Valihora zažiaril na pódiu populárneho hudobného festivalu po boku ďalších svetových mien. Dokonca ho aj sám organizoval.

Valihora je už dlhší čas jednou nohou za veľkou mlákou. Tam totiž študuje jeho staršia dcéra Viktória na prestížnej umeleckej strednej škole. Hudobníkova dcéra sa dokonca narodila v New Yorku, a ten sa pre celú ich rodinu stal druhým domovom. Priblížiť sa k americkej kultúre vzišlo práve z iniciatívy Valihoru, ktorý tam pred rokmi aktívne hrával vo svetoznámej kapele.

Teraz ho mesto snov opäť zlákalo, a to nielen kvôli dcérinmu štúdiu. Bubeník mal totiž na starosti jeden z populárnych hudobných festivalov, kde aj sám vystúpil. S terajšou priateľkou Natáliou Germani a ich malou dcérkou Zunou už dlhšie rozmýšľajú nad životom v zahraničí. Vyzerá to tak, že sa k tomu pomaly aj schyľuje. Nateraz sa však v Amerike nezdržali dlho. Po hudobnej šou si rodinka zbalila kufre a vydala sa dlhým letom rovno do Prahy. A aj to môže byť dôvod, prečo sa s ním do uzávierky nepodarilo spojiť.