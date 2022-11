Jozef Vajda pred jubileom svojou úprimnosťou prekvapuje: Wau, toto budete hercovi závidieť!

Je to neuveriteľné, no hercovi Jozefovi Vajdovi pomaly klope na dvere 70-tka. Tento vek by mu však tipoval naozaj len málokto, nakoľko sa Vajda pýši skvelou kondičkou, teší sa dobrému zdraviu, vďaka čomu je stále viac než aktívny aj pracovne. Herec sa okrem divadla venuje nakrúcaniu seriálov, filmov a priznáva, že sa cíti lepšie ako kedykoľvek predtým. Otvorene však prezrádza, že jednu zmenu predsa len badá.