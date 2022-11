Jarmila Lajčáková Hargašová vyslala dcéru do sveta: Z toho, čo tam robí, vám padne sánka!

Najmladšia dcéra moderátorky Jarmily Lajčákovej Hargašovej (55) a diplomata Miroslava Lajčáka (59) Lara (19) vyletela z rodného hniezda. Kvôli vysokej škole jej cesta viedla až za hranice Slovenska. Za svojimi snami sa predsa oplatí ísť, aj keď je to často oveľa ďalej, ako očakávame.

Starostlivá mamička však nestráca nervy. Práve naopak. Verí, že napriek tomu, že je v novom prostredí takmer sama, sa pretlčie. Už je veľká. Najmladšia dcéra moderátorky Jarmily Lajčákovej Hargašovej Lara sa našla v naozaj nezvyčajnom odbore. Ten sa rozhodla ísť študovať na vysokú školu až do Amsterdamu v Holandsku. „Študuje tam umelú inteligenciu,“ priznala hrdá mama. Po nej však podľa jej slov gény na IT sektor rozhodne nepodedila.



„Ja keď idem okolo počítača, tak sa pokazí, takže ja sa do toho veľmi nerozumiem,“ povedala vysmiata moderátorka pre Nový Čas. No napriek vzdialenosti nepatrí k rodičom, ktorí by svojim deťom bránili v spoznávaní sveta za hranicami. Pre svoju dcéru chce len to najlepšie. Jej odchod teda zvláda s nadhľadom.

„Jasné, že mi chýba, ale neprežívala som to tak, že by som plakala do vankúša. Ona mi často posiela SMS s textom: ‚Maminka, lúbim ťa,‘“ priznala. To, že sa Lara osamostatnila, berie ako veľký krok v jej živote. Do Amsterdamu však mladá cestovateľka nešla sama. Na potulky v cudzine si vzala spoločnosť, s ktorou býva v byte. „Ja verím, že to určite nemá jednoduché. Najmä, keď nie je v internáte, ale je v podnájme so svojou kamarátkou,“ dodala Hargašová.