Nela Slováková sa druhýkrát narodila: Desivá zrážka s kamiónom na diaľnici! Mala v ruke telefón?

Išlo jej o život! Známa influencerka, podnikateľka a hviezda reality show Hotel Paradise Nela Slováková (32) má za sebou chvíle ako z hororu.

Včera v ranných hodinách cestovala z Nových Zámkov do Brna, no do cieľa nedorazila. Na diaľnici do Českej republiky v smere na Brodské totiž mala hrozivú autonehodu, pri ktorej prišlo k zrážke s kamiónom. Jej partner, hokejista Lukáš Kozák (31) okamžite vyrazil na miesto nehody za Slovákovou, ktorá bola v šoku. Blondínka Novému Času exkluzívne opísala desivé detaily nehody, pri ktorej len zázrakom neprišla o život.

Nela Slováková mala obrovské šťastie. So svojím luxusným vozidlom narazila včera v ranných hodinách do kamióna. „Dopravní policajti na diaľnici D2 usmerňujú cestnú premávku a dokumentujú dopravnú nehodu, ktorá sa stala krátko po 8.30 hod. na 1,5 kilometra diaľnice v smere do Českej republiky,“ písalo sa na stránke polície krátko po zrážke. Ukázalo sa, že účastníčkou nehody, ktorá sa len zázrakom neskončila fatálne, bola Nela Slováková. Tá cestovala z Nových Zámkov od svojho priateľa, hokejistu Lukáša Kozáka, s ktorým sa vo štvrtok vrátila z dovolenky v Dubaji.

Ráno okolo pol siedmej sa balila na cestu a nemohla ani tušiť, že jej pôjde o krátky čas o život. „Som v šoku. Tu na českých hraniciach so Slovenskom je kolóna kamiónov kvôli tomu, že kontrolujú migrantov. Ja som išla v ľavom pruhu a asi 200-300 metrov predo mnou niečo vyletelo na cestu predo mňa, a prudko som zabrzdila. A ako som dupla na brzdu, auto sa rozvibrovalo, zrazu sa celé roztočilo na ceste, nakoniec vrazilo doľava do zvodidiel a z tých ma odpálilo na pravú stranu do kamióna, ktorý tam stál v kolóne,“ opísala hrozivé detaily nehody pre Nový Čas Nela.