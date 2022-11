Exkluzívne vyjadrenie Slovákovej po desivej zrážke: Som stále v šoku! Takmer ratovali aj Kozáka

Česká influencerka Nela Slováková zažila v pondelok dopoludnia počas jazdy autom niečo, čo si nepraje žiaden vodič.

Známa kráska mala namierené z Nových Zámkov do Brna, na diaľnici D2 však krátko po 08.30 hod. narazila svojim luxusným autom do posledného v kolóne stojaceho návesu nákladného vozidla. "Dychová skúška bola s negatívnym výsledkom. K zraneniu osôb nedošlo. Dopravná nehoda je v štádiu šetrenia," spresnili podrobnosti o desivej zrážke bratislavskí policajti.

"Som ešte stále v šoku. Druhýkrát som sa dnes ráno narodila. Našťastie som vyviazla úplne bez zrazení, ale aj tak musím ísť do nemocnice na vyšetrenia. Bolo to desivé," uviedla Slováková exkluzívne pre Nový Čas po tom, ako sa z hrozivého incidentu ako tak spamätala. O svoju priateľku mal obrovský strach aj jej priateľ, slovenský hokejista Lukáš Kozák. Ten pre Nový Čas taktiež poskytoval vyjadrenie s tým, že po informácii o nehode jeho lásky mu prišlo zle.

"Bolo šťastie, že som si išiel pozrieť mobil po posilňovni a pred tým, ako som išiel na ľad. Keď som sa to dozvedel, zostalo mi zle. Hneď som sadal do auta a utekal na miesto nehody. Našťastie je Nela v poriadku," prehovoril Kozák, pre ktorého je najdôležitejším faktom to, že jeho polovička je živá a v poriadku.

