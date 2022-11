Dara nemôže uveriť, aký ošiaľ spôsobila: Arénu vypredala v rekordnom čase! Má skoro 50 a je v najlepšej forme

Speváčka Dara Rolins (49) po rokoch nestratila ani štipku svojho šarmu a talentu, ktorý ju priviedol až do momentu, keď je z nej hviezda par excellence.

Pri príležitosti svojej blížiacej sa päťdesiatky organizuje svoj jediný megakoncert prvýkrát v pražskej O2 aréne, ktorú sa jej podarilo v rekordnom čase vypredať do posledného miesta. Užasnutej Dare sa tak splnilo to, o čom mnohí len snívajú. Speváčke tak bude koncom januára znieť v ušiach potlesk 18-tisíc ľudí.

Dara, ktorá si už o pár týždňov sfúkne na torte 50 sviečok, sa svojím vekom netají, práve naopak, chystá sa osláviť všetko krásne, čo v živote zažila, a to so svojimi fanúšikmi, ktorí pri nej roky stoja. Rolins priznáva, že si spočiatku veľmi neverila a myslela si, že je koncert v aréne kapacitne nad jej sily. To, že sa mýlila, zistila už v priebehu pár minút od spustenia predaja.

„Zrejme som bola jedinou, ktorá bola skeptická voči predaju lístkov do obrovskej O2 arény. Mala som prirodzený rešpekt k priestoru a nebola som taká sebavedomá frajerka, že to dám na šupu. Keď sa to však začalo tak dobre predávať, pochopila som, že už je asi vyhraté. Stále to ešte spracovávam,“ povedala Dara Novému Času.

Ako teplé rožky

Vstupenky išli okamžite na dračku. „Keď som odchádzala z rádia po prvom rozhovore, kde sme spustili predaj, tak už behom rozhovoru sa predali všetky VIP vstupy a cez deň až 7 000 lístkov. Tak som sedela a hovorila som si, že to asi nebude náhoda a že ma tí fanúšikovia chcú vidieť a prídu za mnou do Prahy zo všetkých kútov, aby so mnou oslávili moje narodky,“ pokračovala speváčka, ktorá prežíva jedno z najkrajších období v živote.

Po tom, čo sa „zaláskovala“ do Pavla Nedvěda, dostal jej život ten správny smer. Plánujú si postaviť vilu na brehu talianskeho jazera a jedno hniezdočko v Čechách. To, že speváčke hviezdy prajú, si uvedomuje aj ona sama.

„Vyzerá to tak, že to všetko smerovalo k tomuto momentu. Tento rok je pre mňa prenádherný vo všetkých smeroch, aj v tom súkromnom živote, aj v muzike, aj v takej spokojnosti v podobe vypredanej O2 arény,“ dodala na záver Dara.