Český slávik: Očakávané víťazstvo sa nekonalo! Pri vyhlásení absolútneho víťaza prišiel šok

Dokázala to. Sobota večer u našich českých susedov patrila odovzdávaniu jubilejného 60. ročníka hudobných cien Český slávik.

Galavečer si nenechali ujsť ani slovenské hudobné hviezdy ako Dara Rolins (49), Vašo Patejdl (68) či Peter Nagy (63). Pri vyhlásení absolútneho víťaza však prišiel šok. Aj napriek tomu, že mnohí predpokladali, že si titul obháji zosnulá legenda Hanka Zagorová († 75), nebolo to tak. Sošku chytila do ruky iná speváčka, a to Lucie Bílá (56), ktorá si ju vzala po ročnej pauze späť.

V sobotu večer sa v pražskom Forum Karlín konal galavečer Český slávik 2022. V tomto ročníku vyhlásili víťazov až v siedmich kategóriách. Prvú obsadila speváčka Lucie Bílá, ktorá za svoje grandiózne výkony získala zlatú pozíciu.

Tú vyfúkla priamo spred nosa umelkyni Ewe Farnej, ktorá sa musela uspokojiť so striebornou priečkou. Bronzová nakoniec zostala pre herečku Evu Burešovú. Speváčka Bílá však s počtom 71 519 hlasov získala aj ocenenie Absolútny slávik. Podporiť ju prišiel aj jej dlhoročný priateľ Radek.

„Včerajší večer sa mi asi sníval, nebyť toho, že som ráno na nočnom stolíku našla dve zlaté sošky, bola by som presvedčená, že to bol naozaj len sen. Z celého srdca vám ďakujem. Ani neviem opísať, ako veľmi si to vážim. Ďakujem za vaše hlasy a za skvelý spoločný rok, ktorý sme spolu zažili. Ešte nás toho v tomto roku veľa čaká. Vaša Lucia,“ poďakovala speváčka po preberaní ceny.

Veľká pocta pre Haničku

Diváci však čakali a dúfali, že táto cena by mohla pripadnúť inej speváčke. Titul mala podľa nich získať národom milovaná Hanka Zagorová, ktorá by tak získala už desiate, a teda finálne ocenenie za svoje hudobné skvosty, ktoré uzreli svetlo sveta ešte počas jej života. Hold jej však napokon vzdali iným spôsobom.

Všetky oči sa začali lesknúť v okamihu, keď speváčka Monika Absolonová prišla na intímne nasvietenú scénu v sále, ktorej dominovala obria čiernobiela fotografia zosnulej legendy, a zaspievala pieseň Rybička zlatá, prajem si. Po odspievaní piesne sa jej oči zaliali slzami a ona poslala vzdušný bozk do neba. Pri záberoch do hľadiska bolo vidieť dojatie a smútok na mnohých tvárach.