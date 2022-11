Vášáryová končí na poste šéfky Živeny, nahradí ju Heribanová: Magda slovami chvály nešetrila

Najstarší spolok žien na Slovensku má nové vedenie. Herečka a expolitička Magda Vášáryová (74) je hrdá, že Živena funguje 153 rokov a pomáha hľadať a nachádzať ženský prístup v politickej, ekonomickej či sociálnej sfére.

Na svojom poste však po 8 rokoch skončila. Členky Živeny si za Magdu zvolili plnohodnotnú náhradu a na lukratívnu stoličku si sadne iná žena činu, Magdina kamarátka, moderátorka Alena Heribanová (67). Vášáryová sa však rozhodne nebude len nečinne prizerať. Ako tvrdí, kultúre musí dať niekto punc, lebo zahynie, a preto zostáva v hre. Ani na poste prezidenta sa človek nezdrží viac ako 8 rokov, a tak sa Magda Vášáryová z fleku predsedníčky porúčala.

V Živene došlo v uplynulých dňoch k výmene stráží, keď expolitička svoju stoličku pustila cieľavedomej moderátorke Alene Heribanovej. „Živena má novú predsedníčku! Sme šťastné. Ja som bola vo vedení dve obdobia a to stačí. Musí prísť niekto nový s novými nápadmi a novou energiou,“ prezradila úsmevne Vášáryová pre Nový Čas. Novú šéfku si na valnom zhromaždení spolku v Banskej Bystrici zvolilo 57 prítomných žien. Heribanová bola jasnou voľbou.

„Predsedníčka Živeny bola vždy reprezentatívnou osobou ako Šoltésová, Jesenská. Alena má doktorát zo slovenčiny, je to kultúrna osoba so skúsenosťami s vedením mimovládnych organizácií. Kultúru vie prezentovať. Ovláda dokonale nemčinu a angličtinu a jazyk je podstatný, keďže je spolok súčasťou Európskej únie,“ ospevovala Magda Alenu. Človek by si tak povedal, že herečka si konečne vydýchne a z pracovných povinností upustí. Opak je však pravdou. Ona nikam neodchádza.