Marcel Nemec skolaboval, opísal hrozivé sekundy života: Toto však bolo najdesivejšie!

Bál sa, že je s ním koniec! Herec a komik Marcel Nemec (51) sa už takmer rok pasuje so zákernou rakovinou, ktorá mu dáva poriadne zabrať. Napriek tomu však nestráca nádej a poctivo chodí do nemocnice, kde podstupuje chemoterapiu.

Marcel Nemec si hrozné správy od lekárov vypočul koncom minulého roka, keď sa z bežného vyšetrenia dozvedel, že má rakovinu.Pravidelne chodí k lekárovi a už trištvrte roka podstupuje chemoterapie. Na rozdiel od iných pacientov však práve on patril k menšine, ktorá sa mohla pýšiť len slabými reakciami a minimálnym diskomfortom.

Jeho organizmus sa však uplynulú stredu vzoprel a povedal dosť! Počas chemoterapie totiž Nemec začal kolabovať a kriesiť ho musela celá skupina nemocničného personálu. „Skoro som ,odišiel‘! Dostal som takú silnú reakciu na chemoterapiu, že ma triaslo, nevedel som komunikovať, v sekunde som bol mokrý, akoby ma obliali vedrom vody, a ešte som aj vracal. Vyzeralo to brutálne,“ opísal najhoršie chvíle vo svojom živote herec, ktorý si myslel, že prišiel jeho čas odísť.

„Okolo mňa 4 sestričky, doktorka, ja som sa triasol. Doktorka: ‚Dajte mu (neviem čo) dvestovku!‘ A v kuse sa ma pýtala: ‚Ste tu?‘ Fúha, zaujímavý zážitok. No už ho nechcem zažiť,“ dodal komik, ktorý našťastie prežil, no zostal otrasený. „Najdesivejšie na tom bolo, že to prišlo znenazdajky, úplne ako blesk z jasného neba. Bolo to také, že naozaj nepoznáme sekundu, keď to môže prísť,“ povedal Novému Času Marcel.