Chlapec, ktorý je na obrázku, sa narodil pred 44 rokmi v Snine.

Do povedomia ľudí sa dostal predovšetkým ako rozhlasový moderátor. Kariéru započal už v 19-ich rokoch v internátnom rádiu. Najväčšiu priazeň poslucháčov si však získal spojením s kolegom z Funrádia Marcelom Forgáčom. Medzi jeho najznámejšie projekty patrí Moja mama varí lepšie ako tvoja, Bez servítky či Take me out. Aktuálne sa objavuje v šou RTVS Pečie celé Slovensko. S manželkou Antóniou majú dcéru Alexandru. Spoznávate ho?

