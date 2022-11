Netušili ste, akou expertkou na kalórie sa stala Koščová! Diváci išli do kolien, Miezga to celé zaklincoval!

Zábava musí byť! V šou Záhady tela to platí dvojnásobne. Katka Koščová sa pustila do hádania kalórií a zobrala to naozaj vážne. Až tak, že z toho nakoniec bola hotová komédia. V tom celom sa už stratil aj moderátor Marian Miezga a diváci sa len smiali. Zabavte sa aj vy, pozrite si, ako to v štúdiu vyzeralo a sledujte, ako to dopadlo v šou Záhady tela už v sobotu o 20.30 na Jednotke.