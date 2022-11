Puklušová a Kandráč opäť spolu: Zavesili spev po šou na klinec? Prekvapí vás, čo spravili

Ondrej Kandráč a Natália Puklušová & Band spojili sily a vznikla chytľavá novinka s názvom Ľúbi, kto dúfa.

Natália a Ondrej upevnili kamarátsky vzťah počas účinkovania v šou Tvoja tvár znie povedome. Práve tam si jeden druhému držali palce a i keď im to na víťazstvo nestačilo, nevešajú spev na klinec. Práve naopak. Spojili svoj talent a nápady a vznikla perfektná novinka.

„Keď som sa dozvedela, kto bude účinkovať v projekte Tvoje Tvár znie povedome a medzi všetkými menami som zbadala to Ondrejove, vedela som, že z tejto show odídem so spoluprácou s ním. Cítila som to v kostiach, ako sa naše rodové korene ozvú a príde chuť vytvoriť niečo spoločné. Sme vychovaní v rovnakej filozofii a prostredí. Nie je jednoducho možné, že sa stretneme po 20 rokoch len tak náhodne! Takto to prosto nefunguje, že náhodička.“