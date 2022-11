Plní si sen. Exriaditeľka súťaže krásy a tiež bývalá slovenská miss Lucia Hablovičová (43) sa rozhodla prekonať samu seba a začať s niečím, čo dlho odkladala na vedľajšiu koľaj.

Brunetka podľahla otužovaniu, aj keď to nešlo zo dňa na deň. „Začala som otužovať. Roky som tak okolo toho chodila a som si tak hovorila, koľko to má zdravotných benefitov a že je to fajn,“ prezradila Lucia v podcaste Marakua.

„Stále ma to ťahalo a teraz v poslednom čase som si povedala, že si musím ten život nejako upratať a nájsť si priestor pre seba. Prišlo otužovanie a je to neskutočný pocit prekonania samej seba,“ dodala krásna Lucia.