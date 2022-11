Heribanová sa už nového člena rodiny nevie dočkať: Konečne vnuk! Aká je moderátorka babička?

Robia jej veľkú radosť. Moderátorka Alena Heribanová (67) je dlhoročnou tvárou verejnoprávnej televízie. Vždy usmiata a pozitívna profesionálka sa teší nielen z úspešnej kariéry, ale aj zo svojej rodiny.

S dcérami Barbarou Babsy Jagušák (31) a Tamarou Šimončíkovou Heribanovou (36) má krásny vzťah a taký istý má aj so svojimi vnučkami. No čoskoro sa ich rodina opäť rozrastie.

Alena Heribanová má dôvod na radosť každý deň. So svojimi dcérami má vrúcny vzťah a čoskoro privítajú medzi seba ďalšieho člena. Jej dcéra Babsy Jagušák totiž už o nejaký čas privedie na svet druhé dieťatko a tentoraz do bude chlapec. „Je to zvláštny pocit, že po toľkých babách naraz nastúpi chlap. My máme všetci po dve dievčatá, aj moje dcéry majú dievčatá a teraz príde chlapček, tak sa na neho veľmi tešíme,“ prezradila pre Nový Čas moderátorka s tým, aká je aj babička.

„Ja som milujúca babka. Ja ich milujem. Vnučky majú takých skvelých rodičov, že tí to dokážu tak kombinovať, aby nenechávali nás starých rodičov tvrdo vychovávať, čiže väčšinou vychovávajú moje vnučky ich rodičia, a keď sa nám ujde ich strážiť, alebo prídu na obed, alebo ideme niekam na prechádzku, tak sa veľmi z toho teším,“ dodala spokojná a šťastná babička.