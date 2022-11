Marek Vagovič získal nový flek v RTVS: Investigatívny novinár zhrabne balík peňazí!

Pozná svoju cenu! Meno Marek Vagovič (48) je rokmi spojené s investigatívnou žurnalistikou. Novinár, ktorý má na konte šesť novinárskych cien, má pred sebou novú výzvu.

Z tlače a webu sa mu podarilo vystreliť rovno do verejnoprávnej televízie, kde na neho čaká teplé miestečko moderátora. Vagovič kývol na spoluprácu novému šéfovi RTVS Ľubošovi Machajovi (68), ktorý po ére Jaroslava Rezníka (56) plánoval zaviesť veľké zmeny a jednou z nich je nová diskusná relácia Pod povrchom. Žurnalista si je však vedomý svojich kvalít a za svoju prácu požaduje aj vysokú plácu.

Po rokoch tvrdej novinárčiny prichádza na obrazovku, a to za lukratívnych podmienok. Ostrieľaný novinár Marek Vagovič si prešiel viacerými redakciami, ako sú Sme, Pravda, Aktuality či Postoj. Na svojom konte má tiež knihy o Robertovi Ficovi či príbeh o zavraždenom novinárovi Jánovi Kuciakovi, s ktorým spolupracoval a odovzdával mu svoje skúsenosti. Vagovičovi aktuálne svitlo na lepšie časy, a to po tom, ako do radov Rozhlasu a televízie Slovenska nastúpil nový generálny riaditeľ Ľuboš Machaj. Nový šéf ihneď zaúradoval a rozhodol sa na pôde RTVS vytvoriť diskusnú reláciu v čele s Vagovičom.

Moderátor si tak rozhodne príde na svoje. Nielenže verejnosti ukáže moderátorské kvality a zúročí roky novinárskej praxe, ale aj zobrať flek vo verejnoprávnom médiu sa mu rozhodne oplatí z finančnej stránky. Ako vyplýva zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, za prvú časť mu poputuje do vrecka slušný balík peňazí. „Cena za jednu časť je vo výške 1 450 eur bez DPH v určenej minutáži 26 - 33 minút,“ píše sa vo verejne dostupnej zmluve.