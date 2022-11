Partnerka známeho politika, herečka Kováčiková, prežíva náročné obdobie: Nádor v ľavom prsníku

Úsmev vystriedal strach. Herečka Broňa Kováčiková (27) hviezdi na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj v rôznych filmových či seriálových projektoch.

Je dlhoročnou partnerkou poslanca Gábora Grendela (42). Osud jej bol vždy priaznivo naklonený, ale zdá sa, že posledné mesiace neboli až také ružové. Sympatickú herečku totiž poriadne vystrašil jej zdravotný stav. Od lekárov si vypočula desivé slová, keď jej diagnostikovali nádor na ľavom prsníku.

Herečka Broňa Kováčiková nedávno zahviezdila vo filme Láska hory prenáša. Za vždy usmiatou a veselou tvárou sa však v poslednom období skrývajú zmiešané pocity. „Nedávno mi diagnostikovali hypoechogénne ohraničené ložisko v ľavom prsníku - v preklade je to nezhubný nádor. V 27 rokoch som sa prvýkrát rozhodla ísť na ultrasonografiu a, hľa, rovno fibroadenóm,“ zdôverila sa so svojím problémom Broňa, ktorú by ani v najhoršom sne nenapadlo, že by ju mohlo postihnúť takéto ochorenie.

„Našťastie nie ten nebezpečný, ale úplne bežný nádor. Nijako ma neohrozuje a výskyt je veľmi častý. Mám sa sledovať a chodiť na kontrolu každých 6 mesiacov, ale naozaj nič výnimočné,“ dodala Kováčiková, ktorá napriek tomu zostala zo slov lekárov v šoku. Aktuálne ju čakajú pravidelné vyšetrenia, ktoré rozhodne nechce nijako zanedbať.



Prevencia je dôležitá

Broňa sa rozhodla o svojom zdravotnom probléme prehovoriť aj preto, aby zdôraznila, aká je dôležitá prevencia, ktorá dokáže často zachrániť život. „Veľa mojich kamarátok sa stretlo s rôznym druhom nezhubných nádorov - medzi ne patria aj známe cysty. U teba to však môže byť inak a nemusí to byť neškodné, práve naopak, môže to byť zhubné. Preto sa zdvihni a neodkladaj vyšetrenie. Radšej byť opatrný, ako to roky neriešiť,“ zazneli slová herečky.