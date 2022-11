Celebritná lekárka Pallová berie vyhrážky smrťou vážne: Prísne bezpečnostné opatrenia

Nenecháva nič na náhodu! Jedna z najznámejších prominentných doktoriek Alena Pallová (43) už mesiace prežíva strach o svoj život. V auguste totiž začali na jej osobu útoky od bývalého klienta, ktorý ju ohovára, uráža a dokonca na „jej hlavu“ vypísal finančnú odmenu.

Plavovláska, ktorá priznáva, že je toto obdobie psychicky náročné, sa však snaží nestrácať hlavu a okrem trestného oznámenia sa bráni aj inak. Ako sa nám podarilo zistiť, zaviedla tvrdé pravidlá, aby sa k nej nedostal nikto nepozvaný. Pri opatreniach, ktoré zaviedla v práci, sa z jej budovy stala hotová pevnosť, a nie je vylúčené, že rovnako sa chráni aj doma, kde žije s milovaným synom Patrikom (13).

Pallová to v posledných mesiacoch rozhodne nemá jednoduché a jej psychika dostáva riadne zabrať. Od leta sa totiž poriadne nevyspala a stále ju trápia vyhrážky, urážky a ohováranie zo strany bývalého klienta, ktorý by ju rád zniesol zo sveta. Na svojom internetovom profile totiž vyzýval ľudí, aby Pallovú odstránili namiesto neho a ponúkal za to mastnú finančnú odmenu či luxus v zahraničí. Lekárka však rozhodne nesedí so založenými rukami a dokonca bola pred pár dňami vypovedať na polícii.

Ani to jej však nezabezpečilo pocit istoty, a tak zašla ešte ďalej. Podľa informácií Nového Času je z jej estetickej kliniky hotová pevnosť, do ktorej sa niekto len tak nedostane. „Na klinike platia prísne pravidlá, dvere boli zamknuté a otvárala ich SBS, čo predtým nebolo zvykom. Nemohli sme ísť do ordinácie, až kým nás nevyzvali. Musí sa čakať dolu na recepcii. Po príchode dokonca urobia osobnú prehliadku a veci zamknú do skrinky. Pri sebe nemôžete mať nič,“ povedal nám jeden z klientov Pallovej a tieto informácie nám potvrdila aj samotná Alena.

„Naša klinika momentálne pracuje v bezpečnostnom režime. Ide nám predovšetkým o pocit bezpečia každého na klinike, či som to ja, lekári, zamestnanci a, samozrejme, klienti. Sme veľká klinika, v jednom čase sa tam nachádza aj 50 ľudí, prevádzkujeme lôžkové oddelenie plastickej chirurgie, kde zostávajú klienti na pooperačnú starostlivosť aj počas noci,“ vysvetlila nám plavovláska.