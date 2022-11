Záhumenský je do sexi lekárky zaľúbený až po uši: A čo na to jeho ex?! Trpké slová a jasný odkaz pre Zdenku

Šéfkuchár Martin Záhumenský konečne opäť prežíva spokojné obdobie. Po turbulentnom rozvode s exmanželkou Zdenkou na lásku nezanevrel a šťastie našiel v náručí krásnej Kitti, ktorá pracuje na známej estetickej klinike. Dvojici to klape, o čom svedčia aj slová samotného šéfkuchára a tak sa naskytá otázka, či Martin ešte plánuje vhupnúť do chomúta a či jeho šťastie nie je tŕňom v oku jeho ex. Záhumenský to povedal viac než na rovinu!