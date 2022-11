Žiadne protekčné dieťa: Andrea Bučko si chcela všetko odmakať sama! Svojej slávnej mame dala zákaz

Andrea Bučko sa dostala do povedomia vďaka predstaveniu Morena, v ktorom účinkuje s kamarátkou Dominikou Kavaschovou, seriálu Oteckovia, no predovšetkým vďaka nespornému hudobnému talentu. Jablko v jej prípade teda nepadlo ďaleko od stromu a umelecký talent zdedila po rodičoch. A hoci práve ich názor si speváčka nesmierne váži, známu mamu Adrienu Bartošovú vytočila do vývrtky prísnym zákazom!