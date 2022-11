Slovenská speváčka o liečbe na psychiatrii: Odvážne slová, no v jej hlase stále počuť strach

Speváčka Katka Šimurka Feldeková (44) sa svojim súkromím nikdy netajila. To platí aj v prípade jej zdravia, ktoré ju už viackrát v živote zradilo. Priznala, že už dlhšie trpí duševnou poruchou a okrem toho aj inými ťažkosťami. V minulosti sa dokonca pokúsila o samovraždu, no dnes už má veci pod kontrolou. Najväčší strach má však z toho, že oslepne.

Sympatická speváčka Katka Šimurka Feldeková to má v živote občas ako na prekážkovej dráhe. Už dlhé roky ju trápi cukrovka a s tým spojené duševné zdravie. „Diabetes je hormonálna porucha, tak sa dá predpokladať, že organizmus je celkovo roztrasený,“ povedala v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Katka však už vie, ako na to, keď ju postihnú nepríjemné myšlienkové pochody. „Niekedy stačí, keď idem na polhodinku do lesa, a už je depresia preč,“ prezradila, no nie vždy to stačí. „Vynikajúcim prostriedkom na liečenie depresií je hospitalizácia na psychiatrii, ktorú som absolvovala niekoľkokrát. Dostať sa zo zlých duševných stavov bez odborníkov by sa mi určite nepodarilo,“ dodala úprimne.

Väčší problém ako duševná nepohoda jej však stále robí cukrovka. „Cukrovka napáda celý organizmus, celý cievny systém. Preto diabetici väčšinou oslepnú alebo prídu o končatiny, alebo sú odkázaní na dialýzu. Občas si predstavujem, že ma to čaká a aké to bude, keď budem slepá!“ povedala speváčka so strachom v hlase. Pre Feldekovú je však veľkou oporou jej manžel Richard, s ktorým je už 12 rokov.