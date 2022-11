Strastiplná cesta. Monika Hilmerová (48) sa spoločne s manželom Jarom Bekrom (50) rozhodla vycestovať na dobrodružnú cestu do Maroka. A podľa slov herečky to bol zážitok už od začiatku.

„Výlet do Maroka s mojím mužom sa začal príletom do Casablancy. Batožina nám však ostala asi kdesi v Madride, kde sme prestupovali. Nevadí, vyrazili sme z Casablancy do Marrákešu,“ napísala Monika, ktorá dodala, že na ceste do hotela sa stratili.

No aj keď to zo začiatku vyzeralo všelijako, našťastie im pomohli miestni obyvatelia. Manželia tak spoločne spoznali ďalšie zaujímavé miesta.