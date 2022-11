Chcela sa k nim viac priblížiť! Herečka, producentka, ale najmä mama dvoch chalanov Petra Polnišová (46) je žena činu, ktorá pokiaľ nestojí pred kamerou, alebo nezastáva miesto za ňou, sa rada obracia v domácnosti.

Okrem partnera Juraja Brocka (44) sa jej svet točí okolo synov Simona (11) a Félixa (9). Dlho však nevedela prísť na to, kde robí vo výchove chybu, keď sú deti také rozdielne.

Petra Ponišová sa rozhodla k synom Simonovi a Félixovi pristupovať rovnako, no nezaberalo to. „Mne sa narodili dve rozdielne vajcia. Dva rozdielne typy detí,“ povedala so smiechom Polnišová v relácii Trochu inak. Herečka preto okrem dobrej knihy siahla aj po radách odborníka.