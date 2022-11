Adam Nemeček alias Slaytiiina: Za desaťtisíc eur by sa pokojne vycikal pred Prezidentským palácom!

Cíti sa ako muž, ale na verejnosti rád šokuje. Preto si Adam Nemeček (21) vymyslel alter ego a prezlieka sa za ženu menom Slaytiiina. Priznáva, že nevie spievať, napriek tomu sa prihlásil do šou Česko Slovensko má talent.

Prečo sa prihlásil do talentovej šou televízie JOJ? „Úprimne? Chcel som sa ešte viac zviditeľniť, určite to nebolo kvôli tomu, že by som mal talent na spev. Mám veľa talentov, ale spievanie určite nie je jedným z nich,“ hovorí Adam.

Má milióny vzhliadnutí

Na kasting išiel oblečený ako žena, ktorá si hovorí umeleckým menom Slaytiiina. „Som skvelý v marketingu, a preto chodievam do rôznych reality show, lebo viem, že sa tam strápnim, ale prinesie mi to čísla na instagrame a youtube. Myslím si, že málokto by sa takto vedome vedel strápniť pred celým Českom a Slovenskom.“ Napriek tomu, že Adam o sebe tvrdí, že nevie spievať, na svojom konte má už niekoľko vulgárnych pesničiek.

„Človek nepotrebuje vedieť spievať na to, aby robil hudbu. Považujem sa za hudobníka, a nie speváka. Myslím si, že viem skladať štipľavé texty, skvelé melódie, baví ma natáčať videoklipy a vystupovať, ale spievanie nie je mojou silnou stránkou. Vďaka za to, že dnes už máme také technológie, že existuje autotune, ktorý vám hlas vyladí. Na youtube má moja vlastná hudobná tvorba pár miliónov vzhliadnutí.“

Baví ho šokovať

Adam o sebe tvrdí, že nepatrí k ľuďom, ktorí by sa nechali ľahko vystresovať a za každých okolností si vie zachovať chladnú hlavu.