Slzy a plač pred kamerou! Bielovič položili slová o jej výkone: Ľutuje, že išla do šou?

Šou Tvoja tvár znie povedome zbehla veľmi rýchlo. To si myslí Liv Bielovič, ktorá už dlho túžila v tejto šou účinkovať. Priznáva však že bola aj v strese, prežívala krízu a nie so všetkými svojimi vystúpeniami bola spokojná. V niektorom vyšla zo svojej komfortnej zóny, ďalšie nenaplnilo jej očakávania. Neľutuje teda nakoniec, že do šou vôbec išla? Dozviete sa vo videu a kto sa stane víťazom šou, uvidíte pri sledovaní Tvoja tvár znie povedome v nedeľu o 20.30 na Markíze.