V Talente bude pekelne horúco: Jasmine spadla sánka až na zem, sála ani nedýchala!

To, že je vzdušná akrobacia v tomto ročníku šou Česko Slovensko Má Talent na najvyššej úrovni, sa diváci mohli presvedčiť už niekoľkými vystúpeniami. Tentokrát však temperamentný španielsky pár ukázal vystúpenie plné humoru aj provokácie. Prezradíme len, že na pódiu sa objavila vaňa a pohľad na ich dokonalé postavy rozpálil všetkých v sále. "Tí sú ako z fotošopu," podotkla so závisťou Jasmina Alagič. Okrem toho ich vystúpenie niekoľkokrát vyrazilo dych... nenechajte si to ujsť v nedeľu o 20.30 na JOJ-ke.