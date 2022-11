Jesenná móda ako ju nepoznáte: Zabudnite na staré pravidlá, nové triky si obľúbila i Janka Hospodárová

Jeseň je najfarebnejšie ročné obdobie, a preto by sme jej mali prispôsobiť aj svoj šatník, ktorý by rozhodne nemal byť fádny.

Nosia sa všakovaké farebné kombinácie, o ktorých by ste povedali, že na prvý pohľad spolu určite ladiť nebudú. Presvedčila sa o tom aj moderátorka Jana Hospodárová (46), ktorá si vyskúšala zopár jesenných trendy outfitov.

Netradičná kombinácia

Šaty, ktoré ste nosili v lete, na jeseň ešte nemusíte schovávať na dno šatníka, pretože sa dajú využiť. Stačí, ak si na ne dáte chlpatý kožúšok do pása a vysoké čižmy. Vôbec sa nemusíte báť, že to bude pôsobiť čudne. Móda má byť hravá a netreba vždy nosiť iba to, čo diktujú svetoznáme módne domy. Zaujímavou je aj netradičná kombinácia fialovej a zelenej.



Zemité farby

Ak neobľubujete príliš výrazné farby, na jeseň sa hodia aj zemité. Tie možno doplniť o čiernu alebo bielu, tak ako Janka. Jednoduché biele tričko a kratšie nohavice stačilo oživiť károvaným pončom z dekoviny, ktoré príjemne zahreje. Kovbojský štýl dopĺňa šik klobúk hnedej farby, v ktorom budete neprehliadnuteľná, rovnako ako v strapcových čižmách so zaujímavým detailom kovovej špičky.