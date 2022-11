Juraj Bača sa nebojí ničoho: Sila, čo predviedol v šou! Toto doma určite neskúšajte

Už v prvej sérii šou Pečie celé Slovensko sa moderátor Juraj Bača neštítil hrubej práce, keď na finále pomáhal súťažiacej Alenke odpíliť stojan pre jej poschodovú tortu. Svojej povesti nezostane nič dlžný ani v druhej sérii pekárskej šou. Lucka sa rozhodne do svojej originálnej jedlej kytice použiť kokosový orech, ktorý však nedokáže sama otvoriť. Svoju pomoc jej okamžite ponúkol práve Juraj, ktorý sa do boja s orechom vyzbrojil nielen štýlovými okuliarmi. Ako to Jurajovi išlo s nebezpečným nástrojom, si pozrite vo videu a nenechajte si ujsť ani originálne sladké dezerty v šou Pečie celé Slovensko už túto nedeľu o 20.30 h na Jednotke.