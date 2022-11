Dramaturg ČSMT o tajomstve v šou: Ak by sa toto prevalilo, režisér by nás asi povešal na stromy!

Hoci ho nevidno, bez jeho práce by nešlo všetko tak, ako má. Dramaturg Česko Slovensko má talent Marek Ružička nám porozprával, či vidí v šou po 12 rokoch posun.

V čom vidíte posun v šou od spustenia prvej časti ČSMT pred 12 rokmi?

Samotná šou prešla vývojom štruktúry. Opäť sa vrátim k striptérovi z Kazachstanu – aj on je ukážkou toho, kam sa šou za ten čas posunula. Jednoducho, niektoré čísla sa pritvrdzujú. Na začiatku tam prišli talentovaní ľudia a spievali, tancovali... Zrazu dostáva priestor v televízii čoraz viac ľudí s bizarnými talentovými číslami. Posúva sa zároveň aj hranica „stráviteľnosti“ týchto čísel pre diváka.

Akú spätnú väzbu máte od divákov? Na ktoré čísla sa najviac tešia?

Ľudí bavia bizarnosti a skvelé výkony tanečníkov, artistov, športovcov a spevákov. Šokovala napríklad ukrajinská 13-ročná speváčka Polina, tá doslova všetkých odrovnala svojím výkonom. Alebo 13-ročný chalan, ktorý spieval Gombitovej Vyznanie. Spevy valcujú všetky ostatné vystúpenia, lebo na seba viažu práve tie pozitívne emócie.

Oživením šou je isté prekvapenie, keď sa napríklad z účinkujúceho – údajného nevlastného brata pána Pátroviča – vykľul raper Rytmus. Mimochodom, ako ste dokázali udržať v tajnosti jeho vystúpenie? Naozaj o tom netušila ani Jasmina, Rytmusova manželka a zároveň moderátorka šou?

Netušila, až do momentu, keď Rytmus začal rapovať svojím skutočným hlasom. Vtedy jej padla sánka a v hlave jej zjavne šlo – čo to je? Kto to je? Bolo to veľké tajomstvo, vedeli o tom asi piati ľudia. Bol to jeden z najutajovanejších projektov za poslednú dobu. Keby sa prevalilo, že bude účinkovať Rytmus, tak by nás režisér asi povešal na stromy! (smiech) Ale Rytmus bol zmenený na nepoznanie, maskovali ho holly­woodski maskéri.

