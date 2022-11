Dramaturg ČSMT Ružička: Bizarnosti sú vítané! Spomienka na striptéra, ktorý neukázal „len“ pinďúra

Televízny projekt Česko Slovensko má talent sa za dvanásť rokov stal divácky obľúbeným. V mnohých domácnostiach sa v nedeľu večer zapína práve televízny kanál Jojky.

Účinkujúci súťažia o mastnú výhru (40-tisíc eur), porota hodnotí ich výkony, moderátori sa snažia, aby nik neodišiel z pódia frustrovaný a na to všetko dohliadajú ľudia zo zákulisia. Hoci ich nevidno, bez ich práce by nešlo všetko tak, ako má. A práve o zákulisných kuriozitách sme sa zhovárali s dramaturgom šou Marekom Ružičkom.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Čo je v kompetencii dramaturga šou ČSMT?

Ako dramaturg mám na starosti kompletne všetko to, čo divák vidí. Čiže celý obsah – všetko, čo je tam povedané, všetko, čo je tam odohrané. Od výberu súťažiacich cez to, čo budú na pódiu robiť, s akým talentom chcú zabojovať o výhru. Spolupracujem s režisérom a ďalšími kolegami z kreatívneho tímu ČSMT, staráme sa o porotcov aj výber súťažiacich.

Podľa akého kľúča vyberáte účinkujúcich?

Uprednostňujeme to, čo ešte v Talente nebolo. Vždy ideme po tom najlepšom aj po tom opačnom – priemer nikoho nezaujíma. Selektujeme účinkujúcich, nepozývame na kasting všetkých, ktorí sa prihlásia, ale len tých, ktorí nás zaujmú.

Čím vás musia zaujať?

Buď je to silný ľudský príbeh účinkujúcich, alebo je dotyčný výnimočný tým, že vyhral nejakú súťaž – napríklad skvelý gymnasta, artista, prípadne človek z cirkusu. Chce sa prihlásiť do šou, lebo je to dobrá platforma na prezentáciu.

Ak vidíte, že ide o nejakú šialenú bizarnosť, vyradíte číslo zo súťaže?

Práveže bizarnosti sú vítané! Záujemcovia nám posielajú videá s tým, čo dokážu, a keď nás to zaujme, pozveme ich na kasting.

Mnohí účinkujúci sú zo zahraničia. Je daná nejaká kvóta, koľko ich môže v šou byť?

Aj keď sa šou volá Česko Slovensko má talent, je to úplne otvorené. Nelokalizuje nás to len pre Českú a Slovenskú republiku, môžu sa prihlásiť ľudia z celého sveta. Tento rok máme veľmi veľa ľudí z Ukrajiny. Je to tým, že títo ľudia boli vyhnaní z krajiny, hľadajú útočisko a mnohí z nich sa usídlili na Slovensku. Často sú medzi nimi artisti, akrobati z tých najlepších manéží, sú to vydreté cirkusové školy z Ukrajiny. Nie je ojedinelé, že pôsobia v Cirque du Soleil. Nie všetci sa tam však môžu uplatniť, tak prídu do talentovej šou, ukážu, čo je v nich, všimnú si ich eventové agentúry a už sa vezú v šoubiznise.