Šou Tvoja tvár znie povedome sa blíži do cieľa: Zachráni Fero Joke veľké finále?!

Známa šou už túto nedeľu odpáli veľkolepé finále. Ani v tomto kole nebudú chýbať zaujímavé premeny či spevácke a tanečné vystúpenia. Napriek veľkoleposti projektu získala tohtoročná séria o niečo menej divákov ako tá predošlá, ale nič nie je stratené.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Markíza povolala nielen na pódium, ale aj za porotcovský pultík záruku zábavy a humoru, komika Fera Joka (33). Práve ten bol najväčším ťahúňom minuloročnej šou, aj keď okolo spevu ani len nešiel. Svojimi (ne)výkonmi však dokázal pritiahnuť k obrazovkám masy ľudí. Podarí sa mu to aj teraz?

Tvoja tvár znie povedome je na obraze so siedmou sériou, ktorú zavŕši túto nedeľu veľkým finále. Tohtoročná šou však každý týždeň nevytvárala rekordy v podobe sledovanosti, ako to bolo po minulé roky. Preto sa televízia rozhodla rázne zakročiť a vyťažiť z úspešnej minuloročnej série. Práve v nej bol najväčším ťahúňom komik Fero Joke, ktorého humor baví množstvo ľudí nielen keď je na obraze, ale aj na sociálnych sieťach.

Aj keď Fero nevedel spievať, v Tvoja tvár znie povedome bol zárukou dobrej zábavy a poriadnej šou, ktorú diváci zbožňovali. Kompetentní tak stavili na tohto koňa a komika povolali do svojich radov aj tento rok. Najprv sa pred pár týždňami objavil ako špeciálne záverečné číslo večera, keď vystúpil ako Květa Fialová, no to nebolo všetko. Komik totižto nielenže túto nedeľu zasadne na porotcovskú stoličku namiesto Mariána Čekovského vo finálový večer, ale aj sám opäť vystúpi.

„Beriem to veľmi pozitívne, že môžem byť opäť súčasťou šou, a taký pozitívny vzťah mám k celému projektu aj k tým ľuďom, takže som sa na to tešil. Myslím si, že ma to posunulo v skúsenostiach dopredu, lebo je úplne iné sedieť za porotcovským stolom a iné vystupovať,“ prezradil pre Nový Čas Fero Joke, ktorý si účinkovanie v šou poriadne užije.





Zachráni finále?!

A aj keď sa Fero ocitne prvýkrát v úlohe porotcu, neostane len pri tom. Jeho povestný humor prinesie aj na pódium a spolu s kapelou Gipsy Čáve zaspieva pieseň Ona ľúbi pomaranče. Tá určite roztancuje nejedného diváka a opäť bude o poriadnu zábavu a šou postarané. Ferove tóny či nekoordinované pohyby totiž rozhodne vždy pobavia nejedného fanúšika tejto šou. „Ty si bol posledné číslo dnešného finálového večera, ty si vlastne zlatý klinec,“ zaznejú slová moderátora Martina Nikodýma. Či dokáže komik prilákať ešte väčšie množstvo divákov k televíznym obrazovkám, sa tak ukáže už túto nedeľu.