Celebritný kaderník Jirko Blatný si aj s partnerom žijú ako na Bali: Ukázali nám každý kúsok ich domova

Celebritný kaderník Jirko Blatný (30) žije so svojím dlhoročným partnerom Michalom Dlhopolcom (29) v dedinke neďaleko Trnavy, kde si spoločne kúpili dom. Rozhodli sa však, že ho celý prerobia, aby sa v ňom cítili ako na dovolenke.

Keď sme dvojicu navštívili, interiér nás doslova ohúril a naozaj sa nám odtiaľ nechcelo odísť, pretože sme sa cítili ako na Bali. Veď posúďte sami.

Dom kúpili v roku 2020 a hneď, ako sa doň nasťahovali, vedeli, že ho chcú celý prerobiť, lebo to vraj nebol ich štýl. „Ten čas nastal až po dvoch rokoch, pretože nám to celé skomplikoval covid. Našou prioritou bol kadernícky salón, ktorý sme chceli udržať nad vodou, takže všetky financie išli tam,“ hovorí známy kaderník.



Oslovili dizajnérky

Prerábka trvala päť mesiacov. „Chceli sme proste úplnú zmenu v porovnaní so salónom, ktorý je ladený do bielej a striebornej, takže je to dosť studené. Keď sme prišli domov, nechceli sme sa cítiť ako v práci... Starý interiér bol podobný v tom, že tam boli krištáľové lustre, lesklá podlaha, zrkadlá a strieborné omietky, proste celé podobne chladné,“ hovorí Jirkov životný partner Michal, ktorý s ním tiež pracuje.

Chalani mali pre dizajnérky zaujímavú výzvu. „Keď nás prišli prvýkrát pozrieť, aby sme sa porozprávali o našich predstavách, tak jediné, čo sme im povedali, bolo to, že chceme drevo, kameň, teplé farby a zo žartu sme dodali, že by sme sa po príchode domov chceli cítiť ako na dovolenke,“ dopĺňa Jirko. Nakoniec dostali do rúk návrh, s ktorým boli obaja maximálne spokojní. „Na fotkách sme všetko videli z rôznych uhlov, bolo tam vidieť každý doplnok, dokonca topánky, aby sme mali fakt reálnu predstavu, ako to bude vyzerať. Mám predstavivosť, keď sa venujem vlasom, ale čo sa týka zariaďovania, absolútne sa v tom strácam,“ priznáva Jirko.