Kamaráti a kolegovia František Kovár a Emil Horváth o dôchodku: Vedeli by z neho vyžiť?

František Kovár (75) a Emil Horváth (76) sú nielen kolegovia, ale aj dlhoroční kamaráti. Ak by neboli herci, vedeli by na Slovensku vyžiť z dôchodku?

Obaja ste už dôchodcovia, no máte to šťastie, že si môžete privyrobiť. Ak by ste boli odkázaní len na dôchodok, vyžili by ste?

E. Horváth: Keď si pomyslím na svoju švagrinú, ktorá učila jazyky, tak nie. Mám taký pocit, že životná úroveň krajiny sa prejavuje najmä na dôchodcoch. Je taká rozprávka O troch grošoch a tá absolútne platí – myslím, že niektorí páni, ktorí tvrdia, že im ide o nás, o spoločnosť, by si ju mali prečítať.

F. Kovár: Ja sa naozaj nemôžem porovnávať s tými, ktorí naozaj musia počítať každé euro. Niekedy mi je z toho absolútne nanič, keď vidím množstvo až zlomených osudov.

Ako sa hercom páči v seriálovej Nemocnici a koľkokrát už boli v tej skutočnej? Dokázali by zachrániť život? Emil Horváth prehovoril i o šokujúcej spomienke so zrazeným dieťaťom. Aj o tom sa dočítate v sobotu v Novom Čase Víkend!