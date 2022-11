Za úsmevom skrývala bolesť: Hviezda Markízy Čimová prehovorila o psychických problémoch, silný odkaz ľuďom

Nevedela si poradiť sama. Zuzana Čimová (26) sa len nedávno stala novou tvárou markizáckeho hlavného spravodajstva. Moderátorkine kroky putovali z rádia do Telerána a jej kariéra nabrala raketovú rýchlosť.

Aj keď na obrazovke pôsobí šťastne a spokojne, predsa len nebolo vždy všetko v jej živote ružové. Brunetka totiž priznala, že si prešla vyhorením, úzkosťami a musela vyhľadať odbornú pomoc.

Zuzana Čimová je síce na moderátorskej stoličke Televíznych novín o 19.00 len krátko, no pôsobí ako ostrieľaná profesionálka. Jej kariéra v Markíze odštartovala v rannom Teleráne a teraz ju môžeme vidieť po boku Viktora Vinczeho. Avšak len málokto tušil, že za takmer vždy usmievavou tvárou sa skrýva veľké trápenie, pre ktoré musela vyhľadať odbornú pomoc.

„Ocitla som sa v životnej situácii, keď sa viac vecí naakumulovalo a doviedli ma do úzkych. Samozrejme, trochu to súvisí aj s mojou povahou, aká som. Je to tam niekde zakorenené a nejakým spôsobom sa vtedy moja životná cesta, či už v práci alebo v osobnom živote, dostala tam, že som jednoducho vyhorela. Proste to buchlo,“ začala svoje rozprávanie v rannom Teleráne moderátorka.

„Dlho mi trvalo, kým som si uvedomila, a že hups, toto nie je len niečo také, čo rozdýcham, čo prejde, z čoho sa vyspím. A musím priznať, že keby nebolo mojich najbližších, rodiny a ľudí, ktorých okolo seba mám, tak by mi oveľa dlhšie trvalo, kým by som sa sama odhodlala práve na tú psychoterapiu, ktorá mi ukázala absolútne novú cestu,“ doplnila Čimová, ktorá dnes už otvorene rozpráva o svojich problémoch.