Vedeli ste o Adelinom skrytom talente? Zdedila ho po mame a mnohí jej ho môžu závidieť!

Adela Vinceozvá sa pýši nielen inteligenciou, no aj skvelým zmyslom pre humor. Tie zdedila po svojich rodičoch, no vyzerá to tak, že jablko nepadlo ďaleko od stromu ani v prípade umeleckého talentu. Ateliér Adelinej mamy totiž zdobia krásne obrazy práve zo štetca známej moderátorky. Adela však má v tom, prečo sa maľbe nevenuje ,viac než jasno!