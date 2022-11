Dag Palovič po 76 dňoch v nemocnici rehabilituje v Kováčovej: Dostanem protézu!

Bojuje a koncom roka už plánuje chodiť! Bývalý moderátor, pokerový hráč a súčasný mentálny kouč športových hviezd Dag Palovič (47) prežil to, čo si mnohí nevedia predstaviť ani v najhoršom sne.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V auguste tohto roka mal hrozivú dopravnú nehodu, ktorá mu zmenila život. Dag prišiel o nohu, no ako motivátor sa rozhodne nevzdáva. Má veľký cieľ, čo najskôr sa dostať do formy, k tomu všetkému mu dopomôže protéza. Dag Palovič si prešiel niečím, čo by mnohých položilo na lopatky. Tragická nehoda, dva týždne v umelom spánku, amputácia nohy, ani rečové či pohybové obmedzenia ho nezastavili. Napriek týmto nešťastným udalostiam nestráca úsmev z tváre.

Jeho myseľ je pozitívne naladená a pred sebou má jasné ciele a životné výzvy. Len pred pár dňami opustil miesto, kde bol dlhé dni. „Po 76 dňoch prepustený z nemocnice v Nitre do Národného rehabilitačného centra Kováčová,“ uviedol Palovič, ktorý už čoskoro získa protézu na svoju ľavú amputovanú nohu.

„Najskôr mi idú robiť tzv. privykaciu protézu. Momentálne sa stále presúvam na invalidnom vozíku a to ešte chvíľu potrvá, pretože nie som sám schopný si sadnúť a ani sa postaviť. Privykacia protéza je na prvého pol roka, aby sa človek vôbec naučil hýbať,“ uviedol pre Nový Čas Dag a dodal: „Následne sa vyrába druhá protéza na rok, ďalšia na tri a potom sú už len protézy na 5 rokov. Pevne verím, že mi zdravotná poisťovňa schváli protézu takú, kde komunikuje koleno s chodidlom, čo znamená, že keď idete hore kopcom, tak vás tlačí hore, a keď idete dole, tak vás brzdí.“

Jasný cieľ

Mentálny kouč má hlavu nastavenú pozitívne a napriek nehode, ktorá sa mu stala, dokáže rozosmievať druhých. „Myseľ mám stále nastavenú na 100 %, čiže úsmev na perách. Aj tu rozosmievam všetkých, teda robím všetko také, aby sa ľudia okolo mňa usmievali, bavili,“ povedal Palovič, ktorý chce do decembra splniť svoj cieľ. „Urobím maximum pre to, aby som sa niekam posunul. Maximum! Ja verím, že v decembri budem chodiť,“ uzavrel Dag.