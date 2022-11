Máziková spomína na Hronca († 81): Na túto príhodu nezabudnem, aj som si poplakala

Vďačí mu za veľa! V pondelok uplynul presne týždeň, čo Slovensko navždy opustila významná osobnosť česko-slovenskej populárnej hudby Braňo Hronec († 81).

A dnes je deň pohrebu, na ktorom mu dajú najbližší posledné zbohom v bratislavskom krematóriu. Keby nebolo jeho, v našich končinách nepoznáme speváčky, ako sú Marcela Laiferová (77), Eva Kostolányiová († 32) či Eva Máziková (72). Práve Mázikovú si vybral, aby s ním precestovala celý svet. Evina matka ich už spolu dokonca videla pred oltárom. Osud to však zariadil inak, no priateľmi zostali do posledných Braňových chvíľ na tomto svete.

Akoby to bolo včera, keď sa speváčka Eva Máziková a hudobný skladateľ, kapelník a klavirista Braňo Hronec spoznali a dali sa do reči. Písal sa rok 1972, keď si Eva odniesla domov zlatú lýru a do jej života vstúpil Braňo, ktorý jej ho zmenil od základov. „Braňo si ma zobral do kapely Orchester Braňa Hronca krátko po tom, čo som vyhrala Bratislavskú lýru. Spočiatku sme koncertovali spolu s Evkou Kostolányiovou a volali nás malá Eva a veľká Eva (podľa výšky). Neskôr sa však rozhodol, že ďalej už pôjdem len ja a zobral ma na turné. Precestovali sme takmer celý svet,“ zaspomínala si pre Nový Čas Máziková. Ako povedala, Hronec bol veľmi vynaliezavý a vtipný.

„Na čo nezabudnem, je moja prvá cesta na Západ. Mala som vtedy len jedny krásne dlhé šaty, v ktorých ma tam mama poslala. Boli sme chudobnejší a mama mi ich s láskou kúpila za nasporené peniaze. Hneď ako ma naložili do auta a prešli sme československú hranicu, Braňo chytil nožnice a z tých krásnych dlhých šiat urobil mini. Aj som si trochu poplakala a on mi vtedy povedal: ,Dievča, toto je Západ. Tu musíš aj vyzerať, a nie byť ako cudná mníška,‘“ dodala úsmevne.