Trojnásobná mama Mária Čírová drží deti nakrátko: Toto speváčka v domácnosti nestrpí!

Má svoje pravidlá! Speváčka Mária Čírová (33) je mamou troch detí - syna Huga (13), dcérky Zoe (10) a najmladšieho Rubena (2), ktoré má s manželom Mariánom Kachútom (48).

Napriek digitálnej dobe, ktorú Mária využíva na propagáciu seba a svojej práce, v súkromí má pravidlá, ktoré sa snaží vštepovať aj svojim ratolestiam. Mária Čírová je známa speváčka, ktorá je na scéne dlhé roky, no okrem toho sa stará o svoje tri deťúrence, ktorým sa snaží byť čo najlepšou mamou a dať im do života len to najlepšie. A keďže k dnešnej dobe neodmysliteľne patria aj digitálne technológie a ich používanie, snaží sa o to, aby doma vytvorila správnu rovnováhu.



„Mám svoje hranice, potom si to užívam, keď v nejakom veku zakročím,“ povedala Mária v relácii Petra Marcina Neskoro večer. Speváčka má svoje zásady, no vie, že napriek všetkému musí robiť aj ona ústupky. „Zakazujem mobily. Zase nie úplne, lebo to by v triede boli mimo,“ dodala trojnásobná mamička, ktorá však jednu vec rozhodne nepripustí a striktne na nej trvá.

„Všetky naše momenty pri stole sú úplne bez mobilov,“ opísala večery s rodinou. Mária deťom nedožičí ani dlhé vysedávanie pred televíziou. Umelkyňa sa snaží o to, aby deti mali čo robiť, a dáva im toľko zážitkov, koľko len môže. „Milujem život offline. Snažím sa to aj deťom vštepovať. Keď niekde sme, alebo niekam ideme, mobily idú bokom,“ priznala.