Speváčka Dara Rolins chce byť dobrou mamou: Sláva prináša Laure strasti

Speváčka Dara Rolins (49) má síce nabitú kariéru, no okrem toho je aj mamou pubertiačky Laury (14). Tú má s bývalým priateľom Matějom Homolom (49).

Z mladučkej Laury už začína byť veľká slečna, a to so sebou nesie aj nebezpečné nástrahy dnešného sveta. Dara má s dcérou blízky vzťah, a tak ako každá mama má o ňu veľký strach. Obzvlášť, keď sa jej milovanej Laure dostáva kritiky len za to, že má slávnych rodičov. Vychovávať svoje ratolesti tak, aby z nich vyrástli správni ľudia, sa nedá nikde naučiť. Svoje o tom vie spevácka diva Dara Rolins, ktorej dcéra Laura sa už pomaly šplhá k dospelosti.

Mať slávneho rodiča má síce veľa výhod, no tak isto to prináša aj mnoho strastí. „Lola si razítko na čele nevybrala dobrovoľne ako ja. Má ho vďaka nám, jej rodičom. A učí sa s ním žiť už od malička,“ priznala Dara. Speváčka sa blízkym vzťahom s jej milovaným dieťaťom nikdy netajila a už dlhé roky zdieľa zábery z ich súkromia.

To však občas strhne aj lavínu negatívnych reakcií, s ktorými sa obe dievčatá musia učiť žiť. „Nejde si zvyknúť na to, že ste kritizovaní často len preto, že ste známi. My dospelí sa s tým vieme popasovať, hodiť veci za hlavu, ale mladému stvoreniu nejde prikázať to nerieš, o nič nejde,“ dodala úprimne. Dara je však mamou na 100 percent a pre Lauru je tu vždy, keď ju potrebuje. „Vnímam to ako svoju povinnosť. Učím sa vedľa Loly, ako byť dobrou mamou,“ doplnila.